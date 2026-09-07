Visites commentées de la salle Labrouste, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste, Paris

Informations pratiques

Visites commentées de la salle Labrouste, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art 19 et 20 septembre Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant le week-end, les visiteurs et visiteuses peuvent découvrir librement, ou lors de visites commentées, les deux sites de l’Institut national d’histoire de l’art : la galerie Colbert, ancien passage marchand, ainsi que la salle Labrouste, bibliothèque de l’INHA, conçue par l’architecte Henri Labrouste et généralement fermée au grand public. Des étudiantes et étudiants en archéologie, histoire de l’art et patrimoine, issus d’universités partenaires, ainsi que des professionnels de l’Institut, proposent des médiations tout au long du parcours.

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste 5 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 http://www.inha.fr https://twitter.com/INHA_Fr;https://www.facebook.com/Institutnationaldhistoiredelart/;https://www.instagram.com/inha_fr/;https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}] Métro ligne 3: Bourse

Visite commentée

Visite guidée de la salle Labrouste par des étudiants médiateurs, Journées européennes du patrimoine 2025 © Mathilde Joerger / INHA