Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat et son jardin à la Française, Hôtel de Chazerat, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat et son jardin à la Française 19 et 20 septembre Hôtel de Chazerat Puy-de-Dôme

Modalités de réservation : Office de Tourisme Clermont Auvergne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat autour de l’histoire et de l’architecture des pièces et espaces de l’hôtel particulier (salons d’apparat, vestibules, cour d’honneur, jardin à la française). 4 nouvelles pièces des espaces privés à découvrir, espaces habituellement non accessibles de l’ancien hôtel particulier de l’Intendant d’Auvergne.

Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture.

Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat autour de l’histoire et de l’architecture des pièces et espaces de l’hôtel particulier (salons d’apparat, vestibules, cour d’honneur, jardin à la française).…

©Ministère de la Culture