Visites commentées de l’Opéra Grand Avignon place de l’Horloge Avignon

Visites commentées de l’Opéra Grand Avignon

place de l’Horloge Opéra Grand Avignon Avignon Vaucluse

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Une visite commentée de l’Opéra avec présentation de son histoire, de son architecture et des différentes activités.

.

place de l’Horloge Opéra Grand Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 14 26 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided tour of the Opera House, with a presentation of its history, architecture and various activities.

L’événement Visites commentées de l’Opéra Grand Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Avignon Tourisme