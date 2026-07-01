Visites commentées des coulisses, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visites commentées des coulisses 19 et 20 septembre Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites commentées des coulisses pour découvrir le cabinet d’arts graphiques riche de plus de 2500 photographies, les ateliers techniques ou les réserves de proximité.

Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Le majestueux bâtiment initial respecte les principes des musées du XIXe siècle (comme ceux de Lille ou d’Amiens) : un édifice organisé autour d’une cour centrale, le patio, couvert d’une verrière à l’éclairage zénithal. Ce patio donne accès à un double circuit de galeries qui l’entourent au rez-de-chaussée et au premier étage via un escalier monumental. Le voyage au travers des riches collections du musée invitent à déambuler au cœur d’une remarquable variété d’espaces architecturaux en suivant un parcours continu dans l’histoire de l’art, du XIIIe au XXIe siècle.

Visites commentées des coulisses pour découvrir le cabinet d’arts graphiques riche de plus de 2500 photographies, les ateliers techniques ou les réserves de proximité.

©Musée d’arts de Nantes – Photo : Cécile Clos