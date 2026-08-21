Visites commentées des espaces muséographiques de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu d’Orange, Orange

Informations pratiques

Visites commentées des espaces muséographiques de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu d’Orange Vaucluse

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez les espaces muséographiques lors de 3 visites commentées. L’ancien Hôtel d’Aramon devenu Hôtel-Dieu accueille désormais les archives et un espace sur l’histoire de l’hôpital d’Orange de la pratique hospitalière depuis le XVI° s et l’histoire des archives. Inscription avant le 17 septembre.

Hôtel-Dieu d’Orange 4 rue de l’ancien Hôpital 84100 Orange Orange 84100 Baron Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 51 38 01 https://ville-orange.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 51 38 01 »}] L’ancien Hôtel d’Aramon, devenu Hôtel Dieu fait peau neuve, il accueille désormais le service des archives. Venez découvrir l’exposition sur l’histoire de l’hôpital d’Orange et celle de la pratique hospitalière depuis le XVI° s et l’histoire des archives. Parking à proximité – Bus inter-urbain à proximité.

Découvrez les espaces muséographiques lors de 3 visites commentées. L’ancien Hôtel d’Aramon devenu Hôtel-Dieu accueille désormais les archives et un espace sur l’histoire de l’hôpital d’Orange de la…

©Archives-ville-d’Orange