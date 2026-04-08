Visites commentées des jardins du Montmarin, Château et Parc de Montmarin, Pleurtuit

Visites commentées des jardins du Montmarin 5 et 7 juin Château et Parc de Montmarin Ille-et-Vilaine

Entrée payante, tarifs habituels / 3 visites commentées – durée environ 1 heure / Il n’y a pas de réservation possible ou obligatoire pour ces visites ni surcoût.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites commentées sur le thème de la vue

vendredi à 15h

dimanche à 15h et 17h.

Château et Parc de Montmarin 28 rue de Cancaval, 35730 Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 88 58 79 http://www.domaine-du-montmarin.com https://www.facebook.com/DomaineduMontmarin?fref=ts;https://www.instagram.com/domainedumontmarin/?hl=fr Elément majeur de toute malouinière, les jardins du Montmarin s’étendent sur 6 hectares.

Du jardin à la française au potager clos de murs, ce lieu unique et classé « monument historique » offre aux passionnés de botanique comme aux amateurs une promenade inoubliable aux milles senteurs et couleurs.

La tradition maritime du Montmarin, son climat privilégié et la passion botanique de ses propriétaires expliquent l’immense palette végétale que l’on découvre pendant la visite. D 114, entre La Richardais et le Minihic sur Rance.(4 kms au sud Dinard). Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visites commentées des jardins du Montmarin

©Jardins du Montmarin – La Rocaille depuis l’allée de l’armateur