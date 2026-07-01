Visites commentées du cimetière protestant, Rue de la Fonderie, Nantes

Informations pratiques

Visites commentées du cimetière protestant Dimanche 20 septembre, 14h00 Rue de la Fonderie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le cimetière protestant de la rue de la Fonderie date du début du XIXe siècle. Il dépendait de la propriété du Clos sur l’eau, actuel Clos royal, qui appartenait à la famille Petitpierre.

Il comporte de belles épitaphes sur les tombes de Fleurus Petitpierre, maire de Saint-Sébastien-sur-Loire de 1831 à 1859 et de Ferdinand Favre, 104e maire de Nantes, de 1832 à 1866. La visite permet d’évoquer l’histoire passionnante des indienneurs (peinture et impression de motifs floraux sur tissus) au XVIIIe siècle.

Entrée en bas de la rue de la Fonderie, à l’angle du boulevard des Pas Enchantés.

Rue de la Fonderie Rue de la Fonderie, Saint-Sébastien-sur-Loire Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le cimetière protestant de la rue de la Fonderie date du début du XIXe siècle. Il dépendait de la propriété du Clos sur l’eau, actuel Clos royal, qui appartenait à la famille Petitpierre.

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