Visites commentées du Moulin d’Abas, ancienne minoterie Jamain, Mairie, Clémont

Informations pratiques

Visites commentées du Moulin d’Abas, ancienne minoterie Jamain Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie Cher

PMR : non accessible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont propose des visites de l’ancien moulin d’Abas, au centre du village, modernisé en minoterie en 1936. Vous découvrirez ce bel exemple de patrimoine industriel en fonction jusqu’en 1989. Vous pourrez y admirer 4 étages de machines remarquables, comprendre le circuit du blé à la farine et profiter d’un panorama imprenable sur le village..

Mairie 2 place Albert Boyer 18410 Clémont Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire 02 48 58 87 87 http://www.facebook.com/patrimoineclemont L’association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont propose des visites commentées de l’ancien moulin d’Abas, au centre du village, modernisé en minoterie en 1936. Vous découvrirez ce bel exemple de patrimoine industriel en fonction jusqu’en 1989. Vous pourrez y admirer 4 étages de machines remarquables et comprendre le circuit du blé à la farine. La mairie ouvre exceptionnellement la salle du Conseil, ancienne partie technique du moulin ancien, où seront exposées des archives.

Visites guidées le dimanche 21 septembre de 10h à 17h. Le moulin d’Abas est situé 2 place Albert Boyer à Clémont (18410). Parking à proximité.

L’association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont propose des visites de l’ancien moulin d’Abas, au centre du village, modernisé en minoterie en 1936.

©association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont