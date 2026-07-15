Informations pratiques

Clémont

Zaï Zaï Zaï Zaï

Maison de la Pêche Clémont Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Cette comédie absurde et déjantée est adaptée de la bande dessinée de Fabcaro.

À la caisse d’un supermarché, Fabrice oublié sa carte de fidélité. Acculé, il menace le vigile avec un poireau et prend la fuite. La police est alertée, les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les lèvres. S’en suit une traque sans merci et un road movie hilarant.

Organisé par la Maire de Clémont. 10 .

Maison de la Pêche Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 87 87 accueil@mairieclemont.fr

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English :

This absurd and offbeat comedy is adapted from Fabcaro’s comic strip.

L’événement Zaï Zaï Zaï Zaï Clémont a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE