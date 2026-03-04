Visites commentées Jeanne d’Arc entre dans l’histoire, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans

Visites commentées Jeanne d'Arc entre dans l'histoire Hôtel Cabu

Visites commentées Jeanne d’Arc entre dans l’histoire, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans mardi 5 mai 2026.

Visites commentées Jeanne d’Arc entre dans l’histoire 5 mai – 27 août Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:45:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T14:45:00+02:00

Parcourez l’exposition et échangez avec une personne de l’équipe des musées pour un éclairage unique des oeuvres.

Calendrier d’ouverture des réservations

  • Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026
  • Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026
  • Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]
Parcourez l’exposition et échangez avec une personne de l’équipe expo exposition

Musées d’Orléans