Visites commentées Jeanne d’Arc entre dans l’histoire, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans

Visites commentées Jeanne d’Arc entre dans l’histoire 5 mai – 27 août Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:45:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T14:45:00+02:00
Parcourez l’exposition et échangez avec une personne de l’équipe des musées pour un éclairage unique des oeuvres.
Calendrier d’ouverture des réservations
- Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026
- Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026
- Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026
Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]
Musées d’Orléans