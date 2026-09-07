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Visites commentées – La photographie d’hier et d’aujourd’hui, Archives communales, Martigues

samedi 19 septembre 2026 · Archives communales · Martigues

Visites commentées – La photographie d’hier et d’aujourd’hui, Archives communales, Martigues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives communales
Adresse
Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues, France
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit, tout public, jauge limitée

Visites commentées – La photographie d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Archives communales Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service des archives présente exceptionnellement son fonds photographique pour célébrer le bicentenaire de cette invention.
Rdv devant la galerie de l’Histoire, rond-point de l’Hôtel de Ville.

Archives communales Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443065 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/archives-communales [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 44 30 65 »}, {« type »: « email », « value »: « archives-communales@ville-martigues.fr »}] Les archives sont ouvertes à tous. Une pièce d’identité est obligatoire pour s’inscrire. Le lecteur est accueilli et conseillé dans ses recherches par le personnel des archives. Les fonds sont consultables sur place, dans les conditions de communication définie par les lois sur les archives et sur la communication des documents administratifs.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service des archives présente exceptionnellement son fonds photographique pour célébrer le bicentenaire de cette invention.

©Musée Ziem – Martigues

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