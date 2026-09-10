Visites commentées « Saint-Lary-Soulan au fil des XXe et XXIe siècles », Salle polyvalente, Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Visites commentées « Saint-Lary-Soulan au fil des XXe et XXIe siècles » 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Hautes-Pyrénées

Gratuit. Nombre de personnes limité. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte du centre-ville de Saint-Lary à travers son architecture et son patrimoine moderne et contemporain. Proposées par l’association Parcours d’architecture, ces balades urbaines dévoilent des détails méconnus, des éléments oubliés et les traces d’édifices aujourd’hui disparus. Elles invitent à mieux comprendre l’histoire et l’évolution de cette station touristique remarquable, tout en portant un regard renouvelé sur son patrimoine.

Maison du patrimoine Rue Vincent Mir, Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary Hautes-Pyrénées Occitanie 06 51 76 86 46 http://parcoursdarchitecture.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 76 86 46 »}, {« type »: « email », « value »: « parcoursdarchitecture@gmail.com »}]

Partez à la découverte du centre-ville de Saint-Lary à travers son architecture et son patrimoine moderne et contemporain. Proposées par l’association Parcours d’architecture, ces balades urbaines et…

© Droits réservés