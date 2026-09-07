Visites-conférences : le jardin du château de Losse à la Renaissance. Les espaces d’agrément de Jean de Losse, capitaine des gardes du roi au Louvre, Château et jardins de Losse, Thonac

Informations pratiques

Visites-conférences : le jardin du château de Losse à la Renaissance. Les espaces d’agrément de Jean de Losse, capitaine des gardes du roi au Louvre Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Château et jardins de Losse Dordogne

Sur réservation. Groupe limité à 30 personnes. Entrée payante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites-conférences à la découverte du jardin créé par Jean II de Losse entre 1573 et 1578, alors que ce gentilhomme périgourdin est au faîte de sa gloire à la cour de France. Chevalier des ordres royaux de Saint-Michel et du Saint-Esprit, conseiller du roi Henri III, capitaine de ses gardes au Louvre, maréchal de camp et gouverneur de Verdun, Jean II de Losse occupe alors une place éminente auprès du souverain.

Aménagé au cœur des guerres de Religion, son jardin demeure pourtant l’un des derniers témoignages du raffinement et de l’élégance de la Renaissance en Périgord.

La visite comprend l’ouverture exceptionnelle d’une partie du jardin habituellement fermée au public.

Château et jardins de Losse Route de la Princesse d’Annam, 24290 Thonac, France Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553508008 http://www.chateaudelosse.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 50 80 08 »}, {« type »: « link », « value »: « https://losse@chateaudelosse.com »}] Le château et ses jardins sont implantés sur une terrasse surplombant la Vézère. Les jardins sont organisés en trois espaces principaux. Au centre, les jardins « intra muros », avec la cour d’honneur, la cour des communs, la tour et le chemin de ronde ; au sud, le jardin en terrasse ; au nord, le parc paysager. Les jardins sont implantés sur des parties historiques, l’emprise du jardin XVIIe sur la terrasse sud, l’allée de charmes et l’allée d’honneur du XVIIIe siècle.

À l’intérieur des murs, la cour des communs abrite le jardin bas. Elle est séparée de la cour d’honneur par une charmille en galerie. L’eau circule entre un bassin circulaire et la fontaine adossée à la charmille. Dans les jardins en terrasse, trois espaces organisés dans la seconde moitié du XXe siècle, se substituent à l’ancien potager : une enfilade de salles de verdure, une plantation de noyers en quinconce et le jardin du pavillon. Le parc irrégulier s’étire au nord du château. Sur la D706 à 5Km de Montignac-Lascaux.

Visites-conférences à la découverte du jardin créé par Jean II de Losse entre 1573 et 1578 alors que ce gentilhomme périgordin est au faîte de sa gloire à la cour de France : chevalier des ordres de…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Adrienne Barroche, 2017.