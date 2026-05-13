Visites « Coup de projecteur », Galerie Heitz – Palais Rohan, Strasbourg
Visites « Coup de projecteur », Galerie Heitz – Palais Rohan, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Visites « Coup de projecteur » Samedi 23 mai, 19h15, 20h15, 21h15, 22h15, 23h15 Galerie Heitz – Palais Rohan Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:35:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:35:00+02:00
Visites « Coup de projecteur » dans l’exposition « Un passé incontournable. Découvertes archéologiques de l’A355 » : objets choisis, découverte d’un thème de l’exposition (20 min)
Galerie Heitz – Palais Rohan 2 place du Chateau, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu La Galerie Heitz est une salle d’exposition située dans l’une des ailes du Palais Rohan. Résidence des prince-évêques élevée au pied de la cathédrale de 1732 à 1742 d’après les plans de Robert de Cotte, premier architecte du roi, ce palais abrite également le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts décoratifs et le Musée Archéologique. Tram: Langstross – Grand’Rue / Parking: Gutenberg
Visites « Coup de projecteur » dans l’exposition « Un passé incontournable. Découvertes archéologiques de l’A355 » : objets choisis, découverte d’un thème de l’exposition (20 min)
© Musées de Strasbourg
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