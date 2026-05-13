Visites « Coup de projecteur », Musée Archéologique, Strasbourg

Visites « Coup de projecteur » Samedi 23 mai, 20h45, 21h45, 22h45 Musée Archéologique Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:05:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:05:00+02:00

Visites « Coup de projecteur » : la nuit, s’éclairer chez les Romains (20 min). Rendez-vous dans la cour du palais Rohan

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Les collections du musée invitent à un voyage dans le temps à travers l’histoire antique de l’Alsace, depuis les origines de la Préhistoire (600 000 ans avant J.-C.) jusqu’à l’aube du Moyen Âge (800 ans après J.-C.) : les chasseurs de mammouths du Paléolithique, les premiers agriculteurs du Néolithique, les nécropoles des âges du Bronze et du Fer, la vie quotidienne des Gallo-Romains et la richesse de la civilisation mérovingienne en Alsace. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

Visites « Coup de projecteur » : la nuit, s’éclairer chez les Romains (20 min). Rendez-vous dans la cour du palais Rohan

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