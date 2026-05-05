Visites « Coup de projecteur », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
Visites « Coup de projecteur », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Visites « Coup de projecteur » Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Visites « Coup de projecteur » ; créatures imaginaires en compagnie des étudiant.es « Musées pour tous ?! » de l’Université de Strasbourg (20 min)
Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame
Visites « Coup de projecteur » ; créatures imaginaires en compagnie des étudiant.es « Musées pour tous ?! » de l’Université de Strasbourg (20 min)
© Musées de Strasbourg
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