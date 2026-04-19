Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7 Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes
Visites de chantiers – Tout savoir sur les nouvelles lignes de tram 6 et 7 Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes vendredi 24 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 13:30 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
Nous vous invitons à participer à une visite exclusive des chantiers des nouvelles lignes de transport pour découvrir les aménagements et projets prévus à horizon fin 2027.Rendez-vous le vendredi 24 juillet à 13h30 à la base vie de chantier située place de la petite Hollande, l’accès se fait par la rue Gaston Michel. Arrivée en transport en commun par la ligne de Tram 1, arrêt Médiathèque. Au programme : Un tour d’horizon des travaux en cours sur ce secteur Des explications concrètes sur le projet des 3 futures lignes de transport, L6 et7 et L8 Un temps d’échange avec les équipes et experts présents sur site Une occasion privilégiée de mieux comprendre les transformations à venir et d’anticiper les évolutions des déplacements dans la métropole. Inscription obligatoire.Visite d’environ 2,5/3 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier non accessible aux PMR.
Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes 44007
https://www.eventbrite.fr/e/visites-de-chantiers-tout-savoir-sur-les-nouvelles-lignes-de-tram-6-et-7-tickets-1987498472433?aff=oddtdtcreator
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