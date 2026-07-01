Visites de la Cave de St Pantaléon les Vignes Cave de Saint Pantaléon Saint-Pantaléon-les-Vignes
jeudi 16 juillet 2026 · Cave de Saint Pantaléon · Saint-Pantaléon-les-Vignes
Informations pratiques
Saint-Pantaléon-les-Vignes
Visites de la Cave de St Pantaléon les Vignes
Cave de Saint Pantaléon 1 Route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Visites gratuites de la cave accompagnées d’un vigneron, suivies de dégustations.
6 Dates en Juillet et Août
Sur Réservation / Inscription au 04 75 27 00 88.
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Cave de Saint Pantaléon 1 Route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 00 88 caveau.saintpantaleon@valleon.fr
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English :
Free tours of the winery led by a winemaker, followed by tastings.
6 dates in July and August
Reservations required / Sign up at 04 75 27 00 88.
L’événement Visites de la Cave de St Pantaléon les Vignes Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Saint-Pantaléon-les-Vignes (Drôme)
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