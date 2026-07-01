Visites de la Cave de St Pantaléon les Vignes Cave de Saint Pantaléon Saint-Pantaléon-les-Vignes

Informations pratiques

Saint-Pantaléon-les-Vignes

Visites de la Cave de St Pantaléon les Vignes

Cave de Saint Pantaléon 1 Route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Visites gratuites de la cave accompagnées d’un vigneron, suivies de dégustations.

6 Dates en Juillet et Août

Sur Réservation / Inscription au 04 75 27 00 88.

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Cave de Saint Pantaléon 1 Route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 00 88 caveau.saintpantaleon@valleon.fr

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English :

Free tours of the winery led by a winemaker, followed by tastings.

6 dates in July and August

Reservations required / Sign up at 04 75 27 00 88.

L’événement Visites de la Cave de St Pantaléon les Vignes Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes