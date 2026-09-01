Visites de la Station d’Étoile et de son musée -Journées européennes du Patrimoine Station d’Etoile Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Visites de la Station d’Étoile et de son musée -Journées européennes du Patrimoine

Station d’Etoile 175 route de Portes les Valence Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Station d’Étoile vous ouvre son site unique implanté sur la Nationale 7 historique depuis 1955. Vous pourrez aussi visiter son musée, ouvert en 2024, au sous-sol de la station (matériel ancien, plaques, tenus de pompistes, archives…).

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Station d’Etoile 175 route de Portes les Valence Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 71 61 25 stationdetoile.n7@gmail.com

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English :

The Étoile Station welcomes you to its unique site, located on the historic Route Nationale 7 since 1955. You can also visit its museum, which opened in 2024, located in the station’s basement (featuring vintage equipment, plaques, gas station attendants’ uniforms, archives, and more).

L’événement Visites de la Station d’Étoile et de son musée -Journées européennes du Patrimoine Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme