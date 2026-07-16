VISITES DE L’ATELIER DE RESTAURATION DES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

VISITES DE L’ATELIER DE RESTAURATION DES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE [Archives Toulouse] Dimanche 20 septembre, 11h30, 13h30, 15h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’atelier de restauration des Archives de la Haute-Garonne, et le métier fascinant de restaurateur. Notre collègue vous fera partager sa passion et ses savoir-faire. Au plus proche des documents et trésors des archives, vous pourrez mieux comprendre le travail essentiel de conservation et de préservation qui est effectué au quotidien. Entrez ainsi dans l’envers du décor !

Dimanche 20 septembre 2026 – 11h30 / 13h30 / 15h30.

Durée : 1 heure.

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Tout public.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.

Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.

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L’atelier de restauration, c’est le centre de remise en forme de nos archives ! Notre restauratrice vous dira tout de ses missions avec, en prime, une démonstration de quelques techniques.

©ADHG/CD31