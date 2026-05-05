Visites de l’exposition « À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres », Saint-Martin-au-Val, Chartres, Chartres

Visites de l’exposition « À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres » 13 et 14 juin Saint-Martin-au-Val, Chartres Eure-et-Loir

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire du site de Saint-Martin-au-Val à l’époque mérovingienne. Visites guidées, dans la limite de 20 places disponibles (inscriptions obligatoires à l’accueil, place Saint-Brice) – durée env. 45 mn.

Saint-Martin-au-Val, Chartres place saint-Brice, Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://archeologie.chartres.fr/

Journées européennes de l’archéologie

©Sarcophage de Saint-Piat (Eure-et-Loir) – Cl. Ville de Chartres