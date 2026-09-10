Visites découverte de l’éco-appart Éco-appart Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

L’éco-appart propose des visites pour découvrir des gestes simples et des équipements faciles à installer pour faire des économies d’énergie et d’eau dans son logement? Identifier les appareils les plus consommateurs d’énergie, et se repérer dans ses consommations quotidiennes? Être conseillé pour se sentir mieux chez soi et être orienté si besoin? S’informer sur les différents ateliers animés par les associations partenaires de l’éco-appart???? Sur inscription au 02 40 99 28 01 ou en ligne

Éco-appart Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/lieu/eco-appart https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/consommer-mieux-et-moins-dans-son-logement-avec-l-eco-appart



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