Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine Oudon
samedi 19 septembre 2026 · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine
Vieille Cour (château ruiné) Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez un lieu hors du temps à préserver, le Domaine de Vieille Cour.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le domaine de Vieille Cour vous accueille de 10h à 19h, en visite libre ou guidée.
Les propriétaires du domaine et les membres de l’association vous emmènent pour une visite-découverte des vestiges du château, un site à grand intérêt de conservation dont l’histoire est liée à celle d’Oudon, avec des ateliers médiévaux pour petits et grands. .
Vieille Cour (château ruiné) Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 44 13 13 deperierarnaud@yahoo.fr
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English :
Discover a timeless place worth preserving: the Domaine de Vieille Cour.
L’événement Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine Oudon a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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