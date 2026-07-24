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AGENDA · Oudon

Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine Oudon

samedi 19 septembre 2026 · Oudon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Vieille Cour (château ruiné)
Ville
44521 Oudon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Oudon

Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine

Vieille Cour (château ruiné) Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez un lieu hors du temps à préserver, le Domaine de Vieille Cour.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le domaine de Vieille Cour vous accueille de 10h à 19h, en visite libre ou guidée.

Les propriétaires du domaine et les membres de l’association vous emmènent pour une visite-découverte des vestiges du château, un site à grand intérêt de conservation dont l’histoire est liée à celle d’Oudon, avec des ateliers médiévaux pour petits et grands.   .

Vieille Cour (château ruiné) Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 44 13 13  deperierarnaud@yahoo.fr

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English :

Discover a timeless place worth preserving: the Domaine de Vieille Cour.

L’événement Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine Oudon a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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