Informations pratiques

Oudon

Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine

Vieille Cour (château ruiné) Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez un lieu hors du temps à préserver, le Domaine de Vieille Cour.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le domaine de Vieille Cour vous accueille de 10h à 19h, en visite libre ou guidée.

Les propriétaires du domaine et les membres de l’association vous emmènent pour une visite-découverte des vestiges du château, un site à grand intérêt de conservation dont l’histoire est liée à celle d’Oudon, avec des ateliers médiévaux pour petits et grands. .

Vieille Cour (château ruiné) Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 44 13 13 deperierarnaud@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a timeless place worth preserving: the Domaine de Vieille Cour.

L’événement Visites-découvertes du domaine de Vieille Cour Journées Européennes du Patrimoine Oudon a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis