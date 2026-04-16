Visites des jardins terrasses de l’association Traverses Jardins Terrasses Avallon

Avallon

Visites des jardins terrasses de l’association Traverses

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-16 2026-05-29 2026-06-07 2026-06-19 2026-07-11 2026-07-24 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-28

Tout l’été, nos bénévoles se relaient pour vous faire découvrir les jardins en terrasses de l’association. Rendez-vous devant la mairie. Durée 1H30 .

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visites des jardins terrasses de l’association Traverses

L’événement Visites des jardins terrasses de l’association Traverses Avallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay