VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES DANS L’AMBIANCE D’HALLOWEEN Castries
samedi 17 octobre 2026 · Castries
Informations pratiques
Castries
VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES DANS L’AMBIANCE D’HALLOWEEN
Rue du Château Castries Hérault
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01
A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité
A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité
Du 17 octobre au 1er novembre (Vacances de la Toussaint) Visites du Château de Lumières dans l’ambiance d’Halloween
Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 19h (Dernière admission à 18h).
Tarifs
Tarif adulte 14,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 12,50€ / Tarif jeune (11–17 ans) 10,50€ / Tarif enfant (4–10 ans) 7,00€ / Moins de 4 ans Gratuit
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants jusqu’à 10 ans) 36,00€ / Tribu 10 personnes (quel que soit leur âge) 120,00€ / Groupe à partir de 20 personnes Réduction de 10 % sur le total. Merci d’adresser un mail à groupes@rivajgroup.com .
Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie contact@chateau-castries.com
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English :
For the Halloween holiday, the Château de Lumières is transformed to offer its visitors a unique experience that blends history, thrills, and a warm, friendly atmosphere.
L’événement VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES DANS L’AMBIANCE D’HALLOWEEN Castries a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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