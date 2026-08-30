Informations pratiques

Castries

VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES DANS L’AMBIANCE D’HALLOWEEN

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité

A l’occasion des vacances d’Halloween, le Château de Lumières se métamorphose pour faire vivre à ses visiteurs une expérience inédite, entre histoire, frissons et convivialité

Du 17 octobre au 1er novembre (Vacances de la Toussaint) Visites du Château de Lumières dans l’ambiance d’Halloween

Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 19h (Dernière admission à 18h).

Tarifs

Tarif adulte 14,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 12,50€ / Tarif jeune (11–17 ans) 10,50€ / Tarif enfant (4–10 ans) 7,00€ / Moins de 4 ans Gratuit

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants jusqu’à 10 ans) 36,00€ / Tribu 10 personnes (quel que soit leur âge) 120,00€ / Groupe à partir de 20 personnes Réduction de 10 % sur le total. Merci d’adresser un mail à groupes@rivajgroup.com .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie contact@chateau-castries.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Halloween holiday, the Château de Lumières is transformed to offer its visitors a unique experience that blends history, thrills, and a warm, friendly atmosphere.

L’événement VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES DANS L’AMBIANCE D’HALLOWEEN Castries a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER