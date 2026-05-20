Saint-Lô

Visites du jeudi > AMP Reliures

14 Rue de Villedieu Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 18 juin, 2, 9, 23 juillet et 6 août pour découvrir l’univers d’AMP Reliures à Saint-Lô !

Reliure, dorure, restauration du patrimoine écrit Vincent vous propose des ateliers participatifs pour tester et découvrir les techniques de la reliure artisanale. Sans limite d’âge, mais sur RDV.

Ateliers en 1/2 journée ou journée ( groupe de 4 maxi).

20€/personne.

Réservation au 06 27 70 16 48 ou amp-reliures@hotmail.com. .

14 Rue de Villedieu Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 27 70 16 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du jeudi > AMP Reliures

L’événement Visites du jeudi > AMP Reliures Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô