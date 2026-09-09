Visites du musée Boesch, Musée Boesch, Le Pouliguen

Informations pratiques

Visites du musée Boesch 19 et 20 septembre Musée Boesch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire du musée Boesch, cette villa, léguée à La Baule par le couple Boesch, ainsi que leur parcours personnel et artistique. Les visites guidées de l’exposition en cours seront ponctuées par deux interventions de la conteuse Françoise Damour, à 15h et à 17h pour des séances de 30 minutes.

Les visites guidées se feront le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30. Sans inscription.

Musée Boesch 35 rue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez l’histoire du musée Boesch, cette villa, léguée à La Baule par le couple Boesch, ainsi que leur parcours personnel et artistique.

©Villelabaule