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AGENDA · Le Pouliguen

Visites du musée Boesch, Musée Boesch, Le Pouliguen

samedi 19 septembre 2026 · Musée Boesch · Le Pouliguen

Visites du musée Boesch, Musée Boesch, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Boesch
Adresse
35 rue François Bougouin
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique

Visites du musée Boesch 19 et 20 septembre Musée Boesch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire du musée Boesch, cette villa, léguée à La Baule par le couple Boesch, ainsi que leur parcours personnel et artistique. Les visites guidées de l’exposition en cours seront ponctuées par deux interventions de la conteuse Françoise Damour, à 15h et à 17h pour des séances de 30 minutes.

Les visites guidées se feront le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30. Sans inscription.

Musée Boesch 35 rue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Découvrez l’histoire du musée Boesch, cette villa, léguée à La Baule par le couple Boesch, ainsi que leur parcours personnel et artistique.

©Villelabaule

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