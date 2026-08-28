Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec Dimanche 20 septembre, 09h00, 11h00, 13h30, 15h30, 17h30 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

RDV au ponton du Quai d’Aiguillon, devant l’Office de Tourisme de Concarneau. Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Montez à bord du Marche-Avec, une réplique de cotre sardinier classé Bateau d’Intérêt Patrimonial en 2011. Ce voilier, propriété de la Ville depuis 1994, témoigne de l’histoire de Concarneau au début du 20e siècle, alors premier port sardinier de France. Le guide-conférencier vous fera découvrir le port de Concarneau, vu de la mer !

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/36/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.570Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433732132, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.137Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559880, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.243Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484065456, « id »: 1}, {« passId »: 484065457, « id »: 2}, {« passId »: 484065458, « id »: 3}, {« passId »: 484065459, « id »: 4}, {« passId »: 484065460, « id »: 5}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789887600000, « id »: 1}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789894800000, « id »: 2}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789903800000, « id »: 3}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911000000, « id »: 4}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789918200000, « id »: 5}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.569Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433732132 »}]

Montez à bord du Marche-Avec

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau