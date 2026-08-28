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Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine de Concarneau · Concarneau

Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine de Concarneau
Adresse
Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif
RDV au ponton du Quai d’Aiguillon, devant l’Office de Tourisme de Concarneau. Limité à 12 personnes

Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec Dimanche 20 septembre, 09h00, 11h00, 13h30, 15h30, 17h30 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

RDV au ponton du Quai d’Aiguillon, devant l’Office de Tourisme de Concarneau. Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Montez à bord du Marche-Avec, une réplique de cotre sardinier classé Bateau d’Intérêt Patrimonial en 2011. Ce voilier, propriété de la Ville depuis 1994, témoigne de l’histoire de Concarneau au début du 20e siècle, alors premier port sardinier de France. Le guide-conférencier vous fera découvrir le port de Concarneau, vu de la mer !

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/36/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.570Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433732132, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.137Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559880, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.243Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484065456, « id »: 1}, {« passId »: 484065457, « id »: 2}, {« passId »: 484065458, « id »: 3}, {« passId »: 484065459, « id »: 4}, {« passId »: 484065460, « id »: 5}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789887600000, « id »: 1}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789894800000, « id »: 2}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789903800000, « id »: 3}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911000000, « id »: 4}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789918200000, « id »: 5}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:03:51.569Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433732132 »}]
Montez à bord du Marche-Avec

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau

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