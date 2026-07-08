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AGENDA · Mirabel-et-Blacons

Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune Mirabel-et-Blacons

mercredi 8 juillet 2026 · Mirabel-et-Blacons

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
place de la Mairie
Ville
26400 Mirabel-et-Blacons
Département
Drôme
Tarif

Mirabel-et-Blacons

Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune

place de la Mairie Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Rendez-vous à 10h place de la Mairie pour découvrir le site de la Papeterie Latune.
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place de la Mairie Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at 10am at Place de la Mairie to discover the Papeterie Latune site.

L’événement Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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