Informations pratiques

Mirabel-et-Blacons

Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune

place de la Mairie Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Rendez-vous à 10h place de la Mairie pour découvrir le site de la Papeterie Latune.

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place de la Mairie Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66

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English :

Meet at 10am at Place de la Mairie to discover the Papeterie Latune site.

L’événement Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme