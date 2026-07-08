Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune Mirabel-et-Blacons
mercredi 8 juillet 2026 · Mirabel-et-Blacons
Informations pratiques
Mirabel-et-Blacons
Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune
place de la Mairie Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Rendez-vous à 10h place de la Mairie pour découvrir le site de la Papeterie Latune.
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place de la Mairie Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66
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English :
Meet at 10am at Place de la Mairie to discover the Papeterie Latune site.
L’événement Visites estivales Visite du site de la Papeterie Latune Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme