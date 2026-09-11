Visites et animations des carrières de la Lie (La Roche-Vineuse), Carrières de la Lie, La Roche-Vineuse

Informations pratiques

Visites et animations des carrières de la Lie (La Roche-Vineuse) 19 et 20 septembre Carrières de la Lie Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L‘association des Carrières de La Lie valorise et vous fait découvrir ce site riche d’un patrimoine historique remarquable.

Des carrières qui, de la période galloromaine au Moyen Âge, ont fourni la région mâconnaise en blocs pour la construction, la sculpture et la réalisation de centaines de sarcophages.

Visites et animations gratuites : travail de l’argile et initiation à la fouille

Carrières de la Lie Route des Perelles, 71960 La Roche-Vineuse, France La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0688380092 https://lescarrieresdelalie.sitew.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 38 00 92 »}] Carrières exploitées de l’Antiquité jusqu’au haut Moyen-Age et présentant de nombreux témoignages des différents modes d’extraction, ainsi que diverses pièces inachevées (sarcophages…). A côté du hameau de Somméré. Suivre la signalitique “Carrière de La Lie“ à partir du rond-point des “2 Roches“.

L‘association des Carrières de La Lie valorise et vous fait découvrir ce site riche d’un patrimoine historique remarquable.

©Ville de Mâcon