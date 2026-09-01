Visites et conférence au Manoir de Genas Journées européennes du Patrimoine Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

Visites et conférence au Manoir de Genas Journées européennes du Patrimoine

Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le Manoir de Genas lors de visites commentées, la chapelle sera libre d’accès ; et une exposition retraçant l’évolution du Manoir sera à découvrir sur place.

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Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 14 18 12 lesaromesdegenas@yahoo.fr

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English :

Come discover the Manoir de Genas during guided tours; admission to the chapel is free, and an exhibition tracing the history of the Manoir will be on display there.

L’événement Visites et conférence au Manoir de Genas Journées européennes du Patrimoine Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme