Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans jeudi 23 avril 2026.
Le Mans
Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 16:15:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72
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