Visites Flash à l’Electrothèque, Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité, Saint-Aignan

Informations pratiques

Visites Flash à l’Electrothèque 19 et 20 septembre Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité Morbihan

Pour toute la famille. Départ toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées flash en continu sur des thématiques variées.

samedi et dimanche après-midi.

Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité Rue du Musée, 56480, Saint-Aignan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne 02 97 27 51 39 https://www.musee-electricite-guerledan.com/ L’Electrothèque du lac de Guerlédan est un musée géré par l’Office de Tourisme de Pontivy communauté. Il est dédié au patrimoine lié à l’électricité.

On y découvre l’épopée de la construction du barrage de Guerlédan il y a 100 ans, mais aussi ce qu’a été l’arrivée de l’électricité dans le monde du travail, à la ferme ou les transports. Une salle est consacrée au boom de l’électroménager après la seconde guerre mondiale.

Des ateliers sont proposés aux plus jeunes pour découvrir les énergies renouvelables, le fonctionnement d’une éolienne ou d’un téléphone, ou bien encore pour découvrir et s’amuser avec l’électricité statique. Parkings à proximité immédiate de l’Electrothèque.

Visites guidées flash en continu sur des thématiques variées.

Electrothèque du lac de Guerlédan