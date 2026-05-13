Visites flash de l’étage noble du Palais Lascaris, Musée du Palais Lascaris, Nice
Visites flash de l’étage noble du Palais Lascaris, Musée du Palais Lascaris, Nice samedi 23 mai 2026.
Visites flash de l’étage noble du Palais Lascaris Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Pour cette Nuit Européennes des Musées, le Palais Lascaris vous propose des visites flash pour découvrir les pièces et fresques de l’étage noble. A vous de choisir quel sujet vous intéresse !
Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais
Pour cette Nuit Européennes des Musées, le Palais Lascaris vous propose des visites flash pour découvrir les pièces et fresques de l’étage noble. A vous de choisir quel sujet vous intéresse !
©Ville de Nice
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