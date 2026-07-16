Visites flash de l’exposition « Flash-back ! Immersion dans 200 ans de photographies (1826-2026), Château de Ripaille, Thonon-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Château de Ripaille · Thonon-les-Bains
Informations pratiques
Visites flash de l’exposition « Flash-back ! Immersion dans 200 ans de photographies (1826-2026) 19 et 20 septembre Château de Ripaille Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites flash de l’exposition « Flash-back ! Immersion dans 200 ans de photographies (1826-2026) » de 14h à 18h, accompagné d’un guide du Château. (Accès libre et gratuit)
Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.
Visites flash de l’exposition « Flash-back ! Immersion dans 200 ans de photographies (1826-2026) » de 14h à 18h, accompagné d’un guide du Château. (Accès libre et gratuit)
©Fondation Ripaille
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