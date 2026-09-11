Visites flash de l’exposition « Le Liban de Serge Najjar », IMA-Tourcoing, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · IMA-Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Visites flash de l’exposition « Le Liban de Serge Najjar » 19 et 20 septembre IMA-Tourcoing Nord
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00
Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la peinture abstraite géométrique tels Piet Mondrian, Kasimir Malévitch ou Vassily Kandinsky. Se faisant, il nous offre une vision atypique du Liban, loin du pittoresque des vieilles pierres si souvent associé au patrimoine libanais.
Découvrez l’exposition Le Liban de Serge Najjar accompagné·e d’un·e médiateur·rice.
IMA-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 https://www.ima-tourcoing.fr [{« link »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/exposition-le-liban-de-serge-najjar/ »}] Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.
Musée sous tutelle du Musée de l’Institut du Monde Arabe de Paris doté de l’appellation « musée de France ». Métro/bus : Arrêt Colbert. Tramway : Arrêt Tourcoing Centre.
Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la tels ou…
Serge Najjar, Galaxy, 2016 (c) Courtesy de l’artiste et de la Galerie Bessière
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