Visites flash de l’hôtel des Sociétés Savantes, Hôtel Lisleferme – Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visites flash de l’hôtel des Sociétés Savantes 19 et 20 septembre Hôtel Lisleferme – Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux Gironde

Tarif unique : 5€. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Kairinos vous propose de découvrir l’hôtel des Sociétés savantes et ses abords lors d’une visite flash de 45 minutes.

La visite sera menée par Laurence Gré Beauvais, guide-conférencière et historienne de l’art.

Hôtel Lisleferme – Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 1 place Bardineau, 33000, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 13 44 http://academie.bordeaux.free.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-kairinos/evenements/jep-visites-flash-de-l-hotel-des-societes-savantes »}] Édifié en 1851 par l’architecte Charles Burguet, il imite l’hôtel de Lisleferme qui lui fait face et exprime parfaitement la permanence du goût du XVIIIe siècle. Acquis ensuite par la famille Calvet, cet hôtel particulier est représentatif d’une demeure de grands négociants bordelais du XIXe siècle. Depuis 1975, il est le siège de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Kairinos vous propose de découvrir l’hôtel des Sociétés Savantes et les alentours proches lors d’une visite flash de 45 minutes en compagnie de…

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