Informations pratiques

Issoudun

Visites flash des expositions d’été

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-05

Un médiateur vous attend tout le mois de juillet pour vous présenter en alternance les expositions Édouard Pignon et Leonor Fini. Gratuites et sans inscription, ces visites flash durent 30 minutes, et sont proposées toutes les heures, du lundi au jeudi.

Gratuites et sans inscription, ces visites flash durent 30 minutes, et sont proposées

toutes les heures, du lundi au jeudi. .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

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English :

Mediations await you all summer long around the exhibition dedicated to

to Jean Le Gac. Come and explore the mysterious world of this artist, whose work

the figure of the painter , a central theme throughout his life.

L’événement Visites flash des expositions d’été Issoudun a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY