Visites flash des expositions d’été Issoudun
jeudi 9 juillet 2026 · Issoudun
Informations pratiques
Issoudun
Visites flash des expositions d’été
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-05
Un médiateur vous attend tout le mois de juillet pour vous présenter en alternance les expositions Édouard Pignon et Leonor Fini. Gratuites et sans inscription, ces visites flash durent 30 minutes, et sont proposées toutes les heures, du lundi au jeudi.
Gratuites et sans inscription, ces visites flash durent 30 minutes, et sont proposées
toutes les heures, du lundi au jeudi. .
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr
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English :
Mediations await you all summer long around the exhibition dedicated to
to Jean Le Gac. Come and explore the mysterious world of this artist, whose work
the figure of the painter , a central theme throughout his life.
L’événement Visites flash des expositions d’été Issoudun a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY
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