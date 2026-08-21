Visites flash – L’affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Visites flash – L’affaire Dreyfus à Rennes 19 et 20 septembre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Été 1899. Rennes vit sous une tension extrême tandis que journalistes, militants et curieux affluent pour suivre le procès en révision du capitaine Dreyfus.
Découvrez la nouvelle exposition permanente qui est consacrée à l’affaire Dreyfus à Rennes.
Musée de Bretagne 10, cours des Alliés, 35000, Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223406600 http://www.musee-bretagne.fr/ https://www.facebook.com/museeBZH/;https://twitter.com/museedebretagne
Découvrez la nouvelle exposition permanente qui est consacrée à l’affaire Dreyfus à Rennes.
Audience du conseil de guerre de Rennes, Valerian Gribayedoff. Coll. Musée de Bretagne marque du domaine public
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