Troyes

Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07

Ce médiateur répondra à vos questions, vous donnera des précisions et des anecdotes transmises par les archéologues…



Gratuit (dans la limite des places disponibles) en sus du billet d’entrée. .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne