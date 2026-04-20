Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes
Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes dimanche 3 mai 2026.
Troyes
Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07
Ce médiateur répondra à vos questions, vous donnera des précisions et des anecdotes transmises par les archéologues…
Gratuit (dans la limite des places disponibles) en sus du billet d’entrée. .
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr
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English :
L’événement Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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