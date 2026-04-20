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Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes

Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes

Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Musée d'Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Troyes

Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07

Ce médiateur répondra à vos questions, vous donnera des précisions et des anecdotes transmises par les archéologues…

Gratuit (dans la limite des places disponibles) en sus du billet d’entrée.   .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81  musart@ville-troyes.fr

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L’événement Visites Flash Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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