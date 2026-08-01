Informations pratiques

Montargis

Visites flash

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 11:00:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Visites flash

Découvrez les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et l’humeur de la médiatrice ! (dès 12 ans) .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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Quick Tours

L’événement Visites flash Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS