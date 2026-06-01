Visites flash : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau et Georges Sand, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Visites flash : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau et Georges Sand Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand, Les Charmettes – maison de Jean-Jacques Rousseau, met en lumière les liens entre ces deux grandes figures de la littérature et l’influence durable du philosophe sur l’écrivaine.

Née Aurore Dupin à Paris en 1804, George Sand connaît la célébrité dès 1832 avec la publication d’Indiana, son premier roman signé sous ce pseudonyme, suivis de plus de 70 romans, contes, pièces de théâtre, essais et autres écrits.

Pour lui rendre hommage, l’exposition présentée aux Charmettes revient sur la vie de cette figure majeure du XIXe siècle, et plus particulièrement ses écrits et engagements qui illustrent la profondeur du dialogue intellectuel entre son œuvre et celle de Rousseau.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa passion pour la musique et poursuit son éducation, tant bien théorique que sentimentale. Mais les Charmettes sont aussi vite devenues un véritable lieu de pèlerinage après la mort de Rousseau et la Révolution Française en 1789. Aujourd’hui, vous pourrez profiter de cette atmosphère si spéciale et bucolique dans cette demeure historique qui a vu passer tant de personnages.

Vous pourrez également profiter du jardin, entre les pommiers, les vignes et les diverses plantes, qui offre une magnifique vue sur Chambéry et ses montagnes environnantes , ainsi que d’une riche programmation culturelle à destination de tous les publics ! Parking.

À l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand, Les Charmettes – maison de Jean-Jacques Rousseau, met en lumière les liens entre ces deux grandes figures de la littérature et l’influence durable …

© Graphisme : Savannah Lemonnier