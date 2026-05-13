Visites Flash’y « Couleurs et guerre », Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges
Visites Flash’y « Couleurs et guerre », Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges samedi 23 mai 2026.
Visites Flash’y « Couleurs et guerre » Samedi 23 mai, 21h30 Musée Pierre Noël Vosges
Dans la collection militaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Que nous raconte l’usage des couleurs dans les équipements du soldat ? Rouge garance, bleu horizon et autres teintes dévoilent leur histoire.
Musée Pierre Noël place Georges-Trimouille, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, France Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33329516035 https://www.facebook.com/museepierrenoel Construit en 1977 aux côtés de l’ensemble cathédral, le Musée Pierre-Noël vous accueille sur trois niveaux d’expositions.
Une aile récemment rénovée laisse place à de nouveaux espaces aérés et lumineux qui font la part belle aux années d’après-guerre avec un focus sur l’œuvre de Le Corbusier qui a marqué l’architecture de la ville.
À découvrir également : le fonds Claire et Yvan Goll, figures du surréalisme, ainsi que l’abstraction des années 1950 au travers des œuvres de Zao Wou-ki, Jean Bazaine, Alfred Manessier, Fernand Léger, Pierre Didier…
Les autres espaces du musée vous feront voyager de l’archéologie à l’histoire naturelle en passant par le militaria et les traditions populaires. Revivez les grandes périodes de la vie déodatienne, à travers ses personnages célèbres comme Jules Ferry.
Des expositions temporaires et des temps forts annuels complètent l’offre.
Les couleurs dans l’équipement militaire : rouge garance, bleu horizon et autres teintes dévoilent leur histoire.
© Musée Pierre-Noël
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