Visites Flash’y « Couleurs et lumières », Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges

Visites Flash’y « Couleurs et lumières » Samedi 23 mai, 22h30 Musée Pierre Noël Vosges

Dans la salle Cholé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Explorez la place de la lumière, son intensité, sa couleur, sa position, dans l’éclairage de scène et l’éclairage d’exposition.

Musée Pierre Noël place Georges-Trimouille, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, France Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33329516035 https://www.facebook.com/museepierrenoel Construit en 1977 aux côtés de l’ensemble cathédral, le Musée Pierre-Noël vous accueille sur trois niveaux d’expositions.

Une aile récemment rénovée laisse place à de nouveaux espaces aérés et lumineux qui font la part belle aux années d’après-guerre avec un focus sur l’œuvre de Le Corbusier qui a marqué l’architecture de la ville.

À découvrir également : le fonds Claire et Yvan Goll, figures du surréalisme, ainsi que l’abstraction des années 1950 au travers des œuvres de Zao Wou-ki, Jean Bazaine, Alfred Manessier, Fernand Léger, Pierre Didier…

Les autres espaces du musée vous feront voyager de l’archéologie à l’histoire naturelle en passant par le militaria et les traditions populaires. Revivez les grandes périodes de la vie déodatienne, à travers ses personnages célèbres comme Jules Ferry.

Des expositions temporaires et des temps forts annuels complètent l’offre.

Explorez la place de la lumière, son intensité, sa couleur, sa position, dans l’éclairage de scène et l’éclairage d’exposition.

© Musée Pierre-Noël