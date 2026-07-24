Visites guidées à la Citadelle de Marseille Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Visites guidées à la Citadelle de Marseille

Vendredi 24 juillet 2026 de 10h à 11h.

Samedi 25 juillet 2026 de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30.

Dimanche 26 juillet 2026 de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30.

Mercredi 29 juillet 2026 de 17h à 18h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 10h à 11h.

Du samedi 1er au dimanche 2 août 2026 de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30.

Mercredi 5 août 2026 de 17h à 18h.

Vendredi 7 août 2026 de 10h à 11h.

Samedi 8 août 2026 de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30.

Dimanche 9 août 2026 de 10h à 11h et de 17h30 à 18h30.

Mercredi 12 août 2026 de 17h à 18h.

Samedi 15 août 2026 de 11h à 17h30.

Dimanche 16 août 2026 de 10h à 11h et de 17h30 à 18h30.

Samedi 22 août 2026 de 11h à 12h et de 16h à 17h.

Dimanche 23 août 2026 de 10h à 11h, de 16h à 17h et de 17h30 à 18h30.

Vendredi 28 août 2026 de 10h à 11h.

Samedi 29 août 2026 de 11h à 12h et de 16h à 17h.

Dimanche 30 août 2026 de 10h à 11h, de 16h à 17h et de 17h30 à 18h30. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Venez visiter la Citadelle de Marseille (Fort Saint-Nicolas), site classé monument historique depuis 1969 surplombant le Vieux Port et ouvert depuis peu au public.

Venez visiter la Citadelle de Marseille (Fort Saint-Nicolas), site classé monument historique depuis 1969 surplombant le Vieux Port et ouvert depuis peu au public.



Vous y découvrirez autour de nos médiatrices et médiateurs l’histoire et la restauration en cours de ce site patrimonial de cinq hectares, avec une vue exceptionnelle sur toute la rade, le quartier des Catalans et Notre-Dame de la Garde…



La visite se fait principalement en extérieur, et le lieu affiche une forte pente munissez vous de bonnes chaussures, et protégez vous du soleil !



Accessibilité



La topographie de la Citadelle de Marseille, sur un éperon rocheux surplombant le Vieux Port, et sa restauration selon les règles liées à son classement Monument Historique rendent malheureusement le site très difficile d’accès aux fauteuils roulants et aux poussettes (pentes très fortes et revêtement au sol glissant).



Si vous avez un doute sur votre capacité à venir au fort St-Nicolas, n’hésitez pas à prendre contact avec nous directement accueil@lacitadelle.org .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 29 77 82 accueil@lacitadelle.org

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English :

Come visit the Citadel of Marseille (Fort Saint-Nicolas), a site designated as a historic monument since 1969 that overlooks the Old Port and has recently opened to the public.

L’événement Visites guidées à la Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille