Visites guidées au musée Découvrez le bestiaire des collections Place Saint-Martin Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Visites guidées au musée Découvrez le bestiaire des collections

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel. Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Offrez-vous une parenthèse culturelle le temps d’un dimanche et laissez-vous guider à la découverte des collections du musée. À travers deux visites commentées, petits et grands sont invités à observer les œuvres sous un nouvel angle et à percer les secrets d’un étonnant bestiaire.

Curieux bestiaire Visite adultes à 14h30:

Lions, colombes, tortues, aigles ou attrapeurs d’oiseaux… Les animaux occupent une place singulière dans les collections du musée. Symboles de pouvoir, de séduction ou attributs de figures mythologiques, ils révèlent toute la richesse des œuvres. Au fil de cette visite commentée, découvrez les histoires et les significations qui se cachent derrière ces représentations fascinantes.

Curieux bestiaire: Visite-jeu en famille à 16h:

Partez en famille à la recherche des animaux qui peuplent les collections du musée. Réels ou fantastiques, familiers ou sauvages, ils se cachent dans les œuvres et n’attendent que votre regard pour être découverts. Entre observation, énigmes et imagination, cette visite-jeu invite petits et grands à explorer le musée autrement, dans un moment de découverte et de partage.

En famille, à partir de 5 ans.

Plus de renseignement au numéro affiché.

Gratuité des musées le 1er dimanche du mois.

Sur réservation, billetterie en ligne .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel. Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

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English : Visites guidées au musée Découvrez le bestiaire des collections

L’événement Visites guidées au musée Découvrez le bestiaire des collections Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD