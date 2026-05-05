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Visites guidées au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Visites guidées au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence mardi 5 mai 2026.

Lieu : Place Favier

Adresse : Musée des Alpilles

Ville : 13538 Saint-Rémy-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Saint-Rémy-de-Provence

Visites guidées au Musée des Alpilles

Mardi 5 mai 2026 à partir de 15h30.

Mardi 19 mai 2026 à partir de 15h30.

Mardi 2 juin 2026 à partir de 15h30.

Mardi 16 juin 2026 à partir de 15h30.

Mardi 30 juin 2026 à partir de 15h30.

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 15h30.

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 15h30.

Mardi 4 août 2026 à partir de 15h30.

Mardi 18 août 2026 à partir de 15h30. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Découvrez les visites guidées au Musée des Alpilles pour la saison 2026.
Retrouvez comment à travers le regard des artistes, se dévoilent les gestes des ouvriers et paysans, ainsi que la représentation du labeur entre réalisme et symbolisme.   .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24  museedesalpilles@ville-srdp.fr

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English :

Discover the guided tours at the Musée des Alpilles for the 2026 season.

L’événement Visites guidées au Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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