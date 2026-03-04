Visites guidées de la Basilique Basilique Notre-Dame de la Délivrande Douvres-la-Délivrande

Visites guidées de la Basilique

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez son histoire et son architecture remarquable

Visites guidées gratuites de la Basilique Notre-Dame de la Délivrande les mercredis des mois de juillet et août. Accueil de tous les participants, sans réservation. .

Basilique Notre-Dame de la Délivrande 10 place de la Basilique Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 6 08 80 72 65 douvres@bayeuxlisieux.catholique.fr

English : Visites guidées de la Basilique

Discover its history and remarkable architecture

