Visites guidées de la chapelle des Carmélites, Chapelle des Carmélites, Ploërmel, Ploërmel

Informations pratiques

Visites guidées de la chapelle des Carmélites 19 et 20 septembre Chapelle des Carmélites, Ploërmel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La chapelle des Carmélites fait partie intégrante de l’ancien couvent fondé entre 1624 et 1627. En mars 2006, un incendie dévastateur détruit une grande partie du couvent, endommageant sévèrement la chapelle. En réaction, la municipalité de Ploërmel entreprend un ambitieux projet de restauration visant à restituer les volumes originels et permettant d’accueillir à nouveau des publics.

Pour les Journées européennes du Patrimoine, laissez-vous guider et redécouvrez ce monument historique, aujourd’hui entièrement réhabilité.

Chapelle des Carmélites, Ploërmel 4 bis rue Sénéchal Thuault, 56800 Ploërmel Ploërmel 56800 Ploërmel Morbihan Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-couvent-des-carmelites-dit-du-sacre-coeur-de-ploermel/62932;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091498;https://www.ploermel.bzh/la-micro-folie/

La chapelle des Carmélites fait partie intégrante de l’ancien couvent fondé entre 1624 et 1627.

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