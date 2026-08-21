Visites guidées de la distillerie Bonne-Mère, Distillerie Bonne Mère – DBM, Sainte-Rose

Informations pratiques

Visites guidées de la distillerie Bonne-Mère 19 et 20 septembre Distillerie Bonne Mère – DBM Guadeloupe

code promo : PATRIMOINE2026 ; 30 personnes maximum par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion de ce week-end consacré au patrimoine, la Distillerie Bonne-Mère ouvre ses portes au public pour une immersion au cœur de son histoire et de son savoir-faire.

Au programme : visite guidée du site, découverte des étapes de fabrication du rhum traditionnel, exploration des chais de vieillissement, passage par le musée de la distillation et découverte des cuvées DBM.

Une occasion unique de découvrir un site emblématique du patrimoine industriel guadeloupéen, toujours en activité à Sainte-Rose.

Départs des visites :

Samedi 19 septembre : 9h30, 11h30 et 14h30

Dimanche 20 septembre : 9h30 et 11h30

Réservation en ligne obligatoire avec le code PATRIMOINE2026.

Distillerie Bonne Mère – DBM Sainte-Rose Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « link », « value »: « https://www.distilleriebonnemere.com/fr »}]

À l’occasion de ce week-end consacré au patrimoine, la Distillerie Bonne-Mère ouvre ses portes au public pour une immersion au cœur de son histoire et de son savoir-faire.

DBM